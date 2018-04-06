» شاهد.. "صلاح" يحرج "ميسي ورونالدو ونيمار"

06 أبريل 2018 - 09:49 ص

تصدر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، الاستفتاء الذي طرحته "الفيفا" لبعض اللاعبين العالميين لتتصدر صورته غلاف موقعها لعام 2019.

وقالت صحيفة "دايلي ميل"، إن "صلاح" الذي يقدم مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، اكتسح التصويت بنسبة تقترب من 80 %، بعد تخطيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد (6%) والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة (9%).

وحصل النجم الدولي على 164 ألف صوت في صدارة الاستفتاء، لتقترب شركة " EA sport " الخاصة بإصدار لعبة "فيفا" من وضع صورة الفرعون المصري على الغلاف الخاص بنسخة العام القادم.





