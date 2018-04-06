» بالفيديو.. طفل فلبيني لا يتحدث إلا العربية

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تويتر

طفل

اللغة العربية

تداول رواد موقع التدوينات المصغر" تويتر" مقطع فيديو لطفل فلبيني لا يتحدث إلا اللغة العربية.

ويتناول مقطع الفيديو الطفل وهو يتحدث بالعربية فقط ولا يعرف لغته الأمن وعندما تخاطبه أمه باللغة الفلبينية أو الإنجليزية لا يفهمها ويرد "لا أفهم ما تتحدثين عنه",

شاهد الفيديو..

   


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