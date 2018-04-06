» بالفيديو.. طفل فلبيني لا يتحدث إلا العربية

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أمينة عبد العال
تداول رواد موقع التدوينات المصغر" تويتر" مقطع فيديو لطفل فلبيني لا يتحدث إلا اللغة العربية.
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