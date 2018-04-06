تشكيل "المصري" أمام "مونانا" والقنوات الناقلة

06 أبريل 2018 - 10:04 ص

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم مباراة المصري البورسعيدي مع مونانا الجابوني في الجابون، اليوم، الجمعة، في دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

من المقرر أن يخوض المصري لقاء اليوم بتشكبيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : إسلام صلاح، محمد حمدي، أحمد عبدالموجود، محمد أبوشعيشع.

خط الوسط: عمرو موسى، أحمد شكري، فريد شوقي، محمد جريندو، إسلام عيسى.

خط الهجوم : أحمد جمعة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة



