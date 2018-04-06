بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

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ممدوح عباس

قال الإعلامي مدحت شلبي، إنه في حديث خاص مع ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أكد له أن مجلس إدارة النادي الحالي سيتم حله، وتعيين لجنة لإدارة القلعة البيضاء قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضاف "شلبي"، أثناء تقديمه برنامج "مساء الأنوار" عبر فضائية "أون سبورت"، "اتصلت بممدوح عباس للاستفسار عن خبر حل إدارة مجلس الزمالك الحالي وتعيين لجنة لإدارة النادي، وأخبرني أن الخبر صحيح، وأنه تم ائتمانه على المعلومة، ولن يصرح بأسماء، وبالفعل سيتم تغيير مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر الجاري".


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