غدًا.. الحكم على متهمي "خلية الصواريخ"

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محاكمة

تعطيل احكام الدستور

خلية الصواريخ

محاكمة الخلايا

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على متهم فى إعادة محاكمته بتهمة التورط والاشتراك مع آخرين فى تأسيس خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.


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