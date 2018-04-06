الاكتفاء بولاية ثانية يضمن نقل السلطة سلميًا

06 أبريل 2018 - 10:18 ص

طالب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن تتحول مواقع التواصل إلي أدوات للحوار وليس للسباب.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "مطالبة النظام بالاكتفاء بولاية ثانية تمهد الطريق لنقل السلطة سلميًا لا يعني أننا نستجديه".

وتابع "نافعة"، "ومطالبة المعارضة توحيد صفوفها استعدادًا لانتخابات 2022 لا يعني أننا نطالبها بمداهنة النظام، وتساءل: "متى تتحول مواقع التواصل إلى أدوات للحوار وتبادل الأفكار بدلا من المزايدة وتبادل السباب والاتهامات؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة"، حيث قال محمد نخنة، "نقل السلطة سلميا لمين يا دكتور ؟ للاخوان طبعا مش كده؟! لن ترتقي مصر إلا أذا جاءت نخبه محترمة تثق في نفسها وتبطل تداهن الإخوان وتتمسح فيهم وتخدم عليهم...مآساتكم كنخبة ان الشعب لم يعد يثق فيكم ولا في ما تقولون".

وأضاف آخر قائلًا، "لو انا ارتكبت الجرايم اللي حصلت في مصر في الفترة الأخيرة، اعتقد لو الدولة اجتمعت عشان تقنعي اسلم السلطة هعاملهم كسفهاء و يمكن كمان اقمعهم".



