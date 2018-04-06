06 أبريل 2018 - 10:28 ص

تمكن طالب من العثور على طفلة حديثة الولادة أسفل كوبري قويسنا وسلمها للمستشفى.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية من مأمور مركز قويسنا، يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي طفلة عثر عليها رفقة "م. ن. م. ا" 22 سنة - طالب، ومقيم بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن الطفلة عمرها خمسة أشهر وترتدي ملابسها وملفوفة بقطعة قماش، وبالكشف الطبي عليها تبين أن حالتها جيدة وتم إيداعها قسم عناية الأطفال بالمستشفى، وبسؤال الطالب أفاد بعثوره عليها أسفل كوبري قويسنا ولم يتعرف على أهلها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.