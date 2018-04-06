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"المصرية لخبراء الاستثمار" تدشن علاقة تعاونية مع شركة SmS Egypt

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الجمعـية المصرية لخبراء الاستثمار«CFA Society Egyp
الجمعـية المصرية لخبراء الاستثمار«CFA Society Egyp

أمينة عبد العال

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بروتوكول

الجمعـية المصرية لخبراء الاستثمار

CFA Society Egypt

أعلنت الجمعـية المصرية لخبراء الاستثمار«CFA Society Egypt » عن تدشين علاقة تعاونية وتوقيع بروتوكول تعليمي مع شركة SmS Egypt للتدريب على أسواق المال ليكون شريكها التعليمي في الإسكندرية والذي يأتي في إطار الاحتفال باليوبيل البلاتيني لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد إطار تلك العلاقة بقيام شركة SmS Egypt للتدريب على أسواق المال بتنظيم وتنسيق وتسويق جميع البرامج التدريبية الخاصة بها في محافظة الاسكندرية وكذا يتفق الطرفان على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات القصيرة بشأن مختلف المسائل الاقتصادية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA مصر) في عام 2005 كجمعية لا تهدف للربح ثم أصبحت الجمعية عضو لمعهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute ) في عام 2006، كما تهدف جمعية CFA مصر إلى تلبية الاحتياجات المستمرة لقطاع الاستثمار وتشجيع النزاهة والتوعية الاستثمارية والتنمية المهنية داخل سوق الاستثمار المحلي من خلال:التعريف والتوعية بشهادة الـ CFAو نشر معايير CFA Institute المهنية و الأخلاقية و كذلك تنمية و تطوير وسائل الاتصال بين أعضاء الجمعية ومجتمع الاستثمار.



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