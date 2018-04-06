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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية

طريق الاوتوستراد

الميادين الرئيسية

ميدانى روكسى ورابعة

سادت حالة من السيولة المرورية بشوارع وميادين محافظتى الجيزة والقاهرة اليوم الجمعة، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار رجال المرور.

ونتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة مرورية، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.



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