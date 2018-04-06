الجمهور يتعاطف مع "حلا" بعد نزول دموعها على الهواء

06 أبريل 2018 - 10:38 ص

دخلت الفنانة البحرينية "حلا الترك" في نوبة بكاء، بعد عرض مقطع فيديو قديم لها بعد أزمة الحضانة بين والدها ووالدتها، وعادت وتأثرت وبكت على الهواء، وذلك خلال استضافتها في برنامج "أنت أونلاين" مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

واعتبر المشاهدون دموع "حلال" على الهواء شوقًا كبيرًا لوالدها المنتج الكبير محمد الترك.

يُذكر أن "حلا" تركت منزل والدها، بعدما فازت والدتها منى السابر بحق الوصاية على أولادها من طليقها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.



