بالصور.. ضبط 22 محاولة تهرب جمركي بمختلف منافذ الجمهورية

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الجمارك

عمرو الجارحى

وزارة الملية

تمكن رجال الجمارك من ضبط 22 محاولة تهريب مؤخرًا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار توجيهات عمرو الجارحي، وزير المالية، لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد، وسرعة اتخاذ اللازم في مواجهة التهرب الجمركى.

وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية لتهريب كمية من الأرز المصري المحظور تصديره داخل 4 حاويات، وبعرض المستندات على الإدارة العامة للتكنولوجيا أفادت بتزوير تلك المستندات.

فيما تمكنت جمارك قرية البضائع من ضبط محاولة تهريب 26 ساعة مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية ومزودة بكارت ميموري قادمة من الخارج.

وقال التقرير إن جمارك مطار القاهرة تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية و الأقراص المخدرة و مشغولات ذهبية بوزن كيلوجرام.

وأوضح التقرير أن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إفشال محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره ، وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 420 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن جمارك أرقين تمكنت من ضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية بوزن حوالى 440 جرامًا بالمخالفة للقوانين مع أحد الركاب القادمين من احدى الدولة العربية.

كما تمكن رجال جمارك مطار أسيوط من ضبط طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة ذات تقنية عالية مع أحد الركاب القادمين من الخارج.

وأوضح التقرير تمكن جمارك مطار الأقصر من ضبط 7 زجاجات مشروبات كحولية و5 هواتف محمولة مع أحد الركاب القادمين من الخارج وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألف جنيه،وطلب الراكب التصالح وقام بسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات.

فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط محاولتي تهريب 15 هاتف محمول  و720 قطعة مستحضرات تجميل و 85 عدسة لاستقبال الإشارة من الأقمار الصناعية و 20 لتر كرياتين للشعر وبلغت التعويضات المستحقة 748 ألف جنيه.

كما تمكنت جمارك ميناء نويبع من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى وقطع غيار السيارات حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصرى مع أحد الركاب بالإضافة إلى ضبط عدد  192 قطعة وقطع غيار سيارات وجهاز ميكسر إيطالى و2 إطار سيارة وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 304 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تمكنت من تحرير محضر تهرب جمركى لإحدى الشركات التى قامت بتبديد كمية من الأقمشة وبتوجه لجنة الجمارك إلى مقر الشركة تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات 24.5 مليون جنيه ، وتقدم صاحب الشركة بطلب للتصالح وسداد الرسوم والتعويضات.

فيما تمكنت جمارك مطار أسوان من ضبط محاولتي تهريب 7700 كبسولة مكمل غذائى بالإضافة إلى 17 قاروصة سجائر و90 عبوة أدوات تجميل.

وأوضح التقرير تمكن جمارك بورسعيد من ضبط 4 محاولات تهريب كمية مختلفة من الملابس الجاهزة وبلغت القيمة الجمركية نحو 175 ألف جنيه فيما بلغت الرسوم المستحقة حوالى 104 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضبط 95 كرتونة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل حاويتين.

كما تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط كمية من حصان البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه بوزن 1.9 كيلوجرام مع احد الركاب وبلغت التعويضات المستحقة 78 ألف جنيه.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى ،والتحفظ على جميع المضبوطات.






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