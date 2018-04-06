» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام

06 أبريل 2018 - 10:47 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنه خرج مني غائط وكان على الثوب وليس على السروال فاشتمت أختي الرائحة فبدأت أبحث عن مكان إزالة الثوب المتسخ.. وشكرًا.

التأويل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معرفة السن و الحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرا في صواب التأويل.

الغائط الذي له رائحة نتنة أو تسبب فى أذى الناس فهو مال حرام، وإذا كان كالوحل أو لطخ الناس فهو مرض أو هم أو خوف من ذى سلطان.

وقضاء الحاجة في الثياب قد يدل على ارتكاب فاحشة، وقضاء الحاجة فى السروال قد يدل على الخلاف بين الزوجين، ومن أحدث على نفسه وقع في خطيئة.



والتغوط فى المكان الطبيعى لذلك قد يدل على الخير وذهاب الهم والراحة. وكون الغائط له رائحة نتنة واشتمته أختك فذلك يدل على الأعمال غير الصالحة والأخطاء الشديدة، وهي للمتزوج قد تدل على مغازلة امرأة فاسدة غير صالحة، وللمتزوجة هو حصاد لسانها من الذنوب والنميمة والمعاصي وذكر النساء الأخريات بأعراضها بالباطل، ويدل ذلك على الذنوب التى تستوجب التوبة والاستغفار، وقد تدل للمتزوجة على شكها ظلما فى زوجها أو أحدا من أهله، وإن قامت بالتبرز فإنها ستزول عنها بعضا من أفعالها ولكن ستكشف أمام الجميع بباقي أعمالها.



وللعزباء هي تعلقها بشاب فاسد الدين ذي خلق سيئ ويسعى للنيل منها ويتركها. والله أعلم وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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