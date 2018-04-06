  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام

تفسير الأحلام

تحذير من رؤيا "الغائط".. انظر إلى مالك!
ارشيفية

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

خطورة صناعة الأوثان السياسية

#

الديهي: من يريد المشاركة في الحرب على الإرهاب ينزل الانتخابات

#

القوة الغاشمة هي الأزمة وليست هي الحل

#

بالصور.. انهيار سقف منزل متهالك فى قليوب

مرض

حرام

مال

الغائط

الثوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنه خرج مني غائط وكان على الثوب وليس على السروال فاشتمت أختي الرائحة فبدأت أبحث عن مكان إزالة الثوب المتسخ.. وشكرًا.

التأويل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معرفة السن و الحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرا في صواب التأويل.

الغائط الذي له رائحة نتنة أو تسبب فى أذى الناس فهو مال حرام، وإذا كان كالوحل أو لطخ الناس فهو مرض أو هم أو خوف من ذى سلطان.

وقضاء الحاجة في الثياب قد يدل على ارتكاب فاحشة، وقضاء الحاجة فى السروال قد يدل على الخلاف بين الزوجين، ومن أحدث على نفسه وقع في خطيئة.

والتغوط فى المكان الطبيعى لذلك قد يدل على الخير وذهاب الهم والراحة. وكون الغائط له رائحة نتنة واشتمته أختك فذلك يدل على الأعمال غير الصالحة والأخطاء الشديدة، وهي للمتزوج قد تدل على مغازلة امرأة فاسدة غير صالحة، وللمتزوجة هو حصاد لسانها من الذنوب والنميمة والمعاصي وذكر النساء الأخريات بأعراضها بالباطل، ويدل ذلك على الذنوب التى تستوجب التوبة والاستغفار، وقد تدل للمتزوجة على شكها ظلما فى زوجها أو أحدا من أهله، وإن قامت بالتبرز فإنها ستزول عنها بعضا من أفعالها ولكن ستكشف أمام الجميع بباقي أعمالها.

وللعزباء هي تعلقها بشاب فاسد الدين ذي خلق سيئ ويسعى للنيل منها ويتركها. والله أعلم وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان