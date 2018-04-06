ماذا قال "ماهر" في ذكرى مرور 10 سنوات على 6 أبريل

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6ابريل

ماهر

10سنوات

هنأ أحمد ماهر عضو حركة شباب 6 أبريل وأحد مؤسسيها، الحركة على مرور 10 سنوات على تأسيسها.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "كل عام وأنتم بخير، النهاردة الذكرى العاشرة لإضراب عمال المحلة الملهم والعظيم".

وتابع: "والذكرى العاشرة لثورة وغضب أهالي المحلة الكبرى، الإضراب اللي كان سبب في تأسيس أحد أهم الحركات الشبابية الاجتماعية في مصر والعالم العربي واللي كان ليها دور كبير في 25 يناير 2011 .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ماهر، حيث قال عزيز علي، "انتم شباب مناضل ومخلص لوطنه والتاريخ هاينصفكم ويديكم حقكم اللي تستحقوه . "

وأضاف آخر قائلًا، "كل عام وانت بخير أبو نضال".


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