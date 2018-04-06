"مرتضى" يهدد أعضاء الزمالك بالاستقالة

06 أبريل 2018 - 10:53 ص

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس، الخميس، أعضاء الجمعية العمومية بالنادي من جديد بتقديم استقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وقال "منصور"، خلال حديثه مع أعضاء النادي، "عايز 40 ألف عضو جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو وإذا لم يحضر هذا العدد سأستقيل فوراً".

وتابع : "لازم تدافعوا عن حقوقكم بنفسكم، أنا مش هدور على حق النادي لوحدي وانتوا نايمين".

وجاء تهديد رئيس الزمالك بسبب الأزمات التي يعيشها النادي الفترة الحالية، بسبب وجود لجنة مالية للإشراف على النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.