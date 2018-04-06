  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

كلاكيت تاني مرة..

"مرتضى" يهدد أعضاء الزمالك بالاستقالة

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك يطالب بلم الشمل والمصالحة

#

«النواب» يهدد مجلس الزمالك

#

منع «العتال» و«يكن» و17 آخرين من دخول الزمالك

#

أول تعليق لـ«مرتضى» على جلسة وزير الرياضة مع مجلس الزمالك

الزمالك

مرتضى منصور

جمعية عمومية

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس، الخميس، أعضاء الجمعية العمومية بالنادي من جديد بتقديم استقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وقال "منصور"، خلال حديثه مع أعضاء النادي، "عايز 40 ألف عضو جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو وإذا لم يحضر هذا العدد سأستقيل فوراً".

وتابع : "لازم تدافعوا عن حقوقكم بنفسكم، أنا مش هدور على حق النادي لوحدي وانتوا نايمين".

وجاء تهديد رئيس الزمالك بسبب الأزمات التي يعيشها النادي الفترة الحالية، بسبب وجود لجنة مالية للإشراف على النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان