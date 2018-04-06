بالصورة.. اختطاف أبناء اللاعب "حسام غالي"

06 أبريل 2018 - 10:53 ص

هدد اللاعب الدولي رمضان صبحي لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ستوك سيتي الإنجليزي في دعابة مع اللاعب حسام غالي بخطف أبنائه إذا لم يتراجع عن قرار اعتزاله لكرة القدم.

ونشر "رمضان"على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مع أبناء غالي وعلق عليها مازحا، " تراجع يا كابيتانو عن قرار اعتزالك، ارجعلك العيال".

وكان حسام غالي عاد للأهلي في انتقالات يناير الماضي، وقرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري، لكن تعالت الأصوات المطالبة باستمرار الكابيتانو في الملاعب.

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