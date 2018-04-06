  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

بالصورة.. اختطاف أبناء اللاعب "حسام غالي"

الرياضة

حسام غالي
حسام غالي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟

#

بسبب ماردونا "الكابيتانو" في الفجيرة

#

تعليق "ميدو" على اختيار النقاز كأفضل ظهير أيمن

#

إصابة قوية لـ«غالي» في مران الأهلي

الاهلى

حسام غالي

رمضان صبحى

كابيتانو

هدد اللاعب الدولي رمضان صبحي لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ستوك سيتي الإنجليزي في دعابة مع اللاعب حسام غالي بخطف أبنائه إذا لم يتراجع عن قرار اعتزاله لكرة القدم.

ونشر "رمضان"على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مع أبناء غالي وعلق عليها مازحا، " تراجع يا كابيتانو عن قرار اعتزالك، ارجعلك العيال".

وكان حسام غالي عاد للأهلي في انتقالات يناير الماضي، وقرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري، لكن تعالت الأصوات المطالبة باستمرار الكابيتانو في الملاعب.
شاهد الصورة..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان