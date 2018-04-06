"حسام مؤنس": حرية الرأي مكفولة دستوريًا

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التيار الشعبي

المصرى اليوم

مصر العربية

الأخبار

حسام مؤنس

انتقد حسام مؤنس، المتحدث الإعلامى السابق للتيار الشعبى، ما حدث من هجمة الأخيرة على بعض المنصات الصحفية كجريدة "المصرى اليوم" وموقع "مصر العربية" الإخبارى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع عدم  المساس بحرية الرأى والتعبير وفقًا للدستور، ولكن حدث عكس ذلك.

وقال "مؤنس"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هكذا كان التأكيد على أنه لا توجد توجيهات بعدم المساس بحرية الراى والتعبير ومن يكتب بقلمه".

وتابع المتحدث السابق باسم التيار الشعبي: "وهكذا كان التأكيد على بداية العمل على تحقيق مفهوم الأمان كى لا يشعر المصريون بعدم  الاستقرار".

وتابع: "ولكن عندما تم حبس  رئيس تحرير، وتم إقالة الآخر وتدور الدائرة".

يذكر أنه تم تغريم جريدة المصرى اليوم 150 ألف جنيه بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد نشرها لتقرير إخباري عن الانتخابات  الرئاسية، وكذلك ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر العربية الإخبارى وتم إغلاق مقر الموقع بزعم إدارته بدون ترخيص.

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