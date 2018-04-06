» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف

06 أبريل 2018 - 10:59 ص

توفي سجين بقسم بني سويف داخل مستشفى بني سويف العام، بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب؛ ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية دون شبهة جنائية في وفاته.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، بأن ضابط النوبتجية على قسم بني سويف المعين للخدمة على السجن، بشعور أحد السجناء بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة باستخراجه من محبسه، ونقله لمستشفى بني سويف العام؛ وتُوفي عقب وصوله للمستشفى.



وتبين من التحريات أن المسجون يدعى "أ.ط.م" 54 سنة محكوم عليه في القضية رقم 20548 لسنة 2014 جنايات قسم بني سويف بالسجن لمدة عام من 14 مارس 2018 وأن المسجون أثناء تواجده بداخل سجن قسم شرطة بني سويف شعر بألم في الصدر ونقل للمستشفى للعلاج وبسؤال أحد المحبوسين معه لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته وبتوقيع الكشف الطبي على المسجون المتوفى بمعرفة مفتش الصحة .



تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة توقف مفاجئ في عضلة القلب أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتم تحرير محضر بالواقعة وأمر المستشار عماد على المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بالتصريح بدفن الجثة.