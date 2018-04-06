برلماني: استراتيجية وزير النقل فاشلة

06 أبريل 2018 - 11:05 ص

تقدم النائب خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات وزير النقل بخصوص إلغاء أكثر من 40 رحلة قطار والتي أغلبها موجه إلى محافظات الصعيد.

وأوضح "أبو زهاد"، في تصريحات صحفية، أن وزارة النقل تقوم بإلغاء القطارات المخفضة في السعر والموجه من الصعيد إلى القاهرة والعكس بغرض توفير النفقات واستبدلها برحلات باهظة الثمن ومرتفعة على المواطن الصعيد الفقير.

وأشار إلى أن أهم القطارات التي تخدم قطاعا عرضا من المواطنين في الصعيد والغيت تحمل أرقام734 سوهاج – نجع حمادي، والقطار رقم 741 المنيا – الواسطى، والقطار 716 أسيوط – سوهاج، والقطار 709 أسيوط – المنيا، والقطار 708 المنيا – أسيوط، والقطار 721 سوهاج – أسيوط.

وأضاف أن استراتيجية وزير النقل فاشلة حتى الآن وتشكل نوع من التضييق على المواطنين من خلال إلغاء الدعم بشكل تدرجي، مؤكدا أن إلغاء هذا العدد من الرحلات يحدث ارتباك شديد في مواعيد المواطنين.



