  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة سموحة

الرياضة

سعد سمير: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي.. وهذه أصعب لحظة فى حياتى
سعد سمير: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي.. وهذه أصعب لحظة فى حياتى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

3 شروط حددها صالح جمعة لعودته للأهلي

#

الغيابات تضرب صفوف الزمالك

#

"متعب" يداعب مؤمن زكريا: "انت ورايا ورايا"

#

أول تعليق من «الشيخ» بعد رحيله عن الأهلي

الدوري

الاهلى

سموجه

أصبح من المؤكد خروج ثنائي الأهلي سعد سمير وباسم على، من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري، بسبب الإصابة.

ويؤدى سعد سمير تدريبات تأهيل في ظل معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية، تعرض له عقب مشاركته مع المنتخب الوطنى الأول فى معسكر سويسرا الأخير، كما يشكو باسم من إجهاد عام ويخضع هو الآخر لتدريبات علاجية.

 في السياق ذاته يفتقد الأهلي أيضًا لمجهودات كل من عمرو السولية ووليد أزارو بسبب الإيقاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان