الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة سموحة

06 أبريل 2018 - 11:06 ص

أصبح من المؤكد خروج ثنائي الأهلي سعد سمير وباسم على، من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري، بسبب الإصابة.

ويؤدى سعد سمير تدريبات تأهيل في ظل معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية، تعرض له عقب مشاركته مع المنتخب الوطنى الأول فى معسكر سويسرا الأخير، كما يشكو باسم من إجهاد عام ويخضع هو الآخر لتدريبات علاجية.

في السياق ذاته يفتقد الأهلي أيضًا لمجهودات كل من عمرو السولية ووليد أزارو بسبب الإيقاف.