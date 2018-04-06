"حسين": في هذه الحالة نخاف من المراسل الأجنبي

06 أبريل 2018 - 11:09 ص

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن المراسلين الأجانب ليسوا كلهم مجموعة من الملائكة، كما يعتقد المعارضون المصريون، كما أنهم ليسوا جميعهم مجموعة من الشياطين كما يروج بعض أنصار الحكومة فبينهم الصالح والطالح والمهنى وغير ذلك.

وأضاف "حسين"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "المستوى المهنى لبعض المراسلين الأجانب"، أن بعض المراسلين يسعى لأداء عمله بأقصى صورة مهنية ممكنة، طبقًا للأصول المهنية التى تعلمها فى بلاده، وفى هذه الحالة يصطدم بالكثير من الصعوبات فى مصر، وأهم مشكلة هى عدم وجود معلومات سريعة، ردًا على أسئلتهم، وآخرون توقفوا عن العمل كصحفيين، وصاروا نشطاء سياسيين، هؤلاء يجلس بعضهم على مقاهى وسط البلد، مع بعض الناشطين المعارضين.

وتابع الكاتب الصحفى: "وتزداد خطورة المراسل الأجنبى، إذا كانت صحيفته أو محطته الإعلامية، لها وجهة نظر ضد الحكومة والنظام المصرى، لأنه يتم «تلوين» العديد من الأخبار أو تمرير معلومات مغلوطة أو ناقصة، أو التركيز فقط على كل ما هو مثير أو سلبى".