  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

"حسين": في هذه الحالة نخاف من المراسل الأجنبي

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
حسين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

5 أضرار لـ«طرقعة» الأصابع

#

اليوم.. الحكم في طعن 16 أمريكا بقضية التمويل الأجنبي

#

الذين أوقعوا بالمشير عبدالحكيم عامر ؟!

#

وفاة شقيقة المشير طنطاوى

عماد الدين حسين

الحكومة المصرية

الشروق

المراسلين

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن المراسلين الأجانب ليسوا كلهم مجموعة من الملائكة، كما يعتقد المعارضون المصريون، كما أنهم ليسوا جميعهم مجموعة من الشياطين كما يروج بعض أنصار الحكومة فبينهم الصالح والطالح والمهنى وغير ذلك.

وأضاف "حسين"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "المستوى المهنى لبعض  المراسلين الأجانب"، أن بعض المراسلين يسعى لأداء عمله بأقصى صورة مهنية ممكنة، طبقًا للأصول المهنية التى تعلمها فى بلاده، وفى هذه الحالة يصطدم بالكثير من الصعوبات فى مصر، وأهم مشكلة هى عدم وجود معلومات سريعة، ردًا على أسئلتهم، وآخرون توقفوا عن العمل كصحفيين، وصاروا نشطاء سياسيين، هؤلاء يجلس بعضهم على مقاهى وسط البلد، مع بعض الناشطين المعارضين.

وتابع الكاتب الصحفى: "وتزداد خطورة المراسل الأجنبى، إذا كانت صحيفته أو محطته الإعلامية، لها وجهة نظر ضد الحكومة والنظام المصرى، لأنه يتم «تلوين» العديد من الأخبار أو تمرير معلومات مغلوطة أو ناقصة، أو التركيز فقط على كل ما هو مثير أو سلبى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان