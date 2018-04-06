فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

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أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، عدم التوصل إلى اتفاق، خلال الاجتماع التساعي لسد النهضة، والذي اختتم أعماله في ساعة مبكرة من اليوم، الجمعة.

وقال "شكري"، بعد ساعات من المباحثات، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت كافة القضايا العالقة التي أدت لهذا التعثر.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات كانت شفافة، ولكنها لم تسفر عن نتائج محددة، مضيفًا أننا سنسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال 30 يومًا.

وكان الوفد المصري قد غادر الخرطوم عقب انتهاء جلسة المفاوضات عائدًا إلى القاهرة.



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