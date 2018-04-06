» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

06 أبريل 2018 - 11:14 ص

شهدت قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان جريمة بشعة راح ضحيتها طفلة على يد والدها بطعنة نافذة أودت بحياتها خلال ساعات معدودة.

تقول "دينا.ا" والدة الطفلة، بنتى مارست اللعب مثل باقي الأطفال إلا أن والدها دائم التعدى عليها بالضرب باستمرار حتى أقدم على قتلها.

وتابعت: لم أتخيل أن بكاء الطفلة يشغل غضب زوجى دائم الجلوس فى المنزل لكونه عاطلًا حتى استل سكينة المطبخ وضربها فى ظهرها، والبنت سقطت فى الحال.

وأضافت: " بذلت جهدا لمحاولة علاجها ولما سألونى خفت أقول الحقيقة وقلت للأطباء إنها سقطت من الدور الثالث وهى تلعب، لكن لما بنتى ماتت اعترفت على جوزى إن هو اللى قتلها قدام عنيا".

واعترف المتهم أمام أورقة المحققين بالواقعة قائلًا: "كنت عايز أنام والبت مش بتبطل دوشة ولعب وعمرها ماسمعت كلامى".