بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

06 أبريل 2018 - 11:16 ص

خرج عدد من الفلسطينيين في مسيرات ضمن فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انطلقت منذ قليل على الشريط الحدودي بقطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وابلًا من قنابل الغاز، لقمع المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أدى لإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق جباليا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وبدأ المشاكون فى مسيرات العودة بالتوافد منذ ساعات الصباح إلى مخيمات العودة، وشرعوا بجمع إطارات السيارات التى أحضروها طوال الأسبوع إلى مخيمات العودة، وسط تهديد إسرائيلى علنى بإطلاق الرصاص الحى تجاه كل من يقترب من الحدود.

شاهد الصور..











شاهد الفيديو..



