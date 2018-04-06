حريق هائل بمخزنين بالمنوفية

06 أبريل 2018 - 11:20 ص

اندلع حريق هائل بمخزنين تابعين لمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق بمخزنين تابعين لمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمخزنين ومبنى، ويحتويان على مواد تنظيف خلف مصنع ملابس تحت التجديد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.



