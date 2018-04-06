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برلماني يطالب الدولة بتسليم عربات مأكولات للشباب

الحياة السياسية

النائب محمد بدوي دسوقي
النائب محمد بدوي دسوقي

أمينة عبد العال

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أكد النائب محمد بدوي دسوقي، تأييده لقانون إشغال الطرق العامة لمنح تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات، مشيراً إلى أنه طالما الشباب يبحث عن فرصة عمل فى الإطار المشروع فمن حقه علينا كنواب ودولة مساعدتهم ودعمهم من أجل إقامة مشاريعهم.

وأضاف "بدوي"، أن منح الشباب هذه التراخيص سوف يوفر العديد من فرص العمل لهم بجانب أن الدولة سوف تحصل رسوم من هذه الفئة المنتشرة في كل مناطق مصر كما يعد خطوة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي بجانب، مضيفاً أن إصدار تراخيص هو تقنين وتنظيم لظاهرة باتت موجودة بالفعل فى الشوارع ومن الصعب إلغاء ومصادرة هذه النوعية من العربات.

وتابع: أن هناك الكثير من الظواهر التي انتشرت بصورة واسعة في ظل قوانين لا تتلاءم مع التطور والتوسع العمراني أدي إلي فقدان الدولة للتنظيم وانتشار العشوائية وعدم قدرتنا علي الرقابة المحكمة في كثير من المجالات كأوبر وكريم وعربات المأكولات، بالإضافة إلي أن القانون يقطع الطريق علي المحليات وأصحاب الذمم الواسعة في استغلال صحوة هؤلاء الشباب في كسب قوتهم وابتزازهم في أشكال اعتاد الشارع عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه بجانب منح التراخيص يجب على المحليات والمحافظات مراعاة الشكل الحضاري للشباب حتى لا يتسم المنظر العام بالعشوائية ووضع ضوابط وآليات التواجد بالشوارع بجانب تطوير للفكرة من خلال تسليم الشباب لعربات أكثر حضارية مع تسهيلات بالسداد وفي نفس الوقت تشجيع الخريجين علي الفكرة كحل للقضاء علي البطالة.



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