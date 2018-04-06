سقوط هارب من مؤبد في قبضة الأمن بالبحرالأحمر

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط المحكوم عليه الهارب أشرف عيسى عبدالوهاب شريف، فى القضية رقم 7093 جنايات قسم ثانٍ الغردقة لسنة 2013 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب احلام مصباح احمد السيد فى القضية رقم 5128 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2013 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات
وتم ضبط المحكوم عليه الهارب ياسر فرج الناصرى أحمد فى القضية رقم 8313 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.
تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.