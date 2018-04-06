«الدراويش» يعلن قائمته لمواجهة «الطلائع»

محمد عبد الحارس
اختار الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة البرتغالى بيدرو بارنى، قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدورى.
فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي.
خط الدفاع : محمود متولى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم – بهاء مجدى-محمد أبو المجد بوشا .
خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – وجية عبد الحكيم – نادر رمضان – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – عمر الوحش – توماس أبى – عبدالرحمن مجدى – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق
خط الهجوم : شكرى نجيب
وشهدت القائمة عدة تغييرات على رأسها عودة محمد الصادق ووجيه عبد الحكيم وغياب إبراهيم حسن ومحمد فتحى للإيقاف
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