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حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» يصدر بيانًا حول الفترة الرئاسية الجديدة

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مرتضى منصور يصدر بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية

الدستور

الديون

السياسة

الانتخابات الرئاسية

البورصة،

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، بيانًا حول الانتخابات الرئاسية التى انتهى إجراؤها يوم 28 مارس الماضى وبداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع 8 ملاحظات أكد الحزب أنها برنامجه الذى يعمل خلاله الفترة القادمة.

وأضاف الحزب، خلال بيانه، أنه يؤكد تبنيه البيان الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية بعد الانتخابات وكل البيانات ذات الصلة التى أكدت مطالب الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومقاومة التبعية والارهاب والفساد، بالإضافة إلى أنه اعتبر أن كامل المشهد الانتخابى والمسار السياسى السابق عليه هو الذى أفضى إلى إجراء انتخابات بلا منافسة  , كما أن هذه الشواهد تؤكد صحة مواقف اتخذناها بل للفت الانتباه إلى أنه تحت سطح بادى السكون تعتمل عوامل عدم الرضا مع العلم أن الرضا العام سواء كان عن وعى أو غير ذلك  هو أساس مشروعية أى دولة.

وأكد البيان: "أن استمرار منهج الإقصاء والاعتماد على حكم الأجهزة الأمنية يفضى إلى أشكال متنوعة من الغضب الاجتماعى الاجتماعية والهبات الجماهيرية وبينما يوفر المجال السياسى التعددى القدرة على تنظيم طاقات التغيير السلمى الديمقراطى , و يعتز التحالف الشعبى الاشتراكى بمشاركته لاطراف التيار الديمقراطى والحركة المدنية الديمقراطية والقوى الشعبية وعموم المصريين فى المعركة ضد الارهاب الرجعى الاسود ودعم الجنود على خطوط المواجهة مع هذا الارهاب والانتصار لحق اهالينا فى سيناء فى العيش فى امن وسلام وتبنى شعارهم لن نترك سيناء .. ولكننا نرفض استخدام مقاومة الارهاب كغطاء لتقييد الحريات ".

 ومضى البيان مستكملا  :"  وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى سوف يواصل النضال من اجل تحقيق اهدافه وهو يركز بشكل خاص مع ما تقدم من مطالب على اهداف عاجلة , وهى رفض اى محاولة لتعديل الدستور لزيادة مدد الرياسة وصلاحياتها وهو ما لا يمكن ان يتحقق الا بتعديل  دستورى , الى جانب  حرية الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والحق فى تداول الاراء والمعلومات وتفعيل مواد الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية بالاخطار , فضلا عن  اجراء انتخابات المحليات والمجالس النيابية بالنظام الفردى وبنظام التمثيل النسبى المفتوح غير المشروطة ورفض نظام التمثيل المطلق , بالاضافة الى  التمسك بمبدا الفصل بين السلطات وحظر قضايا الحسبة السياسية  وتصفية القضايا السياسية التى ارتبطت بالانتخابات واطلاق سراح المتهمين على ذمتها والافراج عن سجناء الراى بقانون بالعفو العام الشامل  وكذلك وقف برامج الخصخصة والتوقف عن طرح المرافق والمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية فى البورصة ودعم وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة لتعظيم الاعتماد على الذات وتحقيق الامن الغذاءى ووقف نزيف الديون".


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