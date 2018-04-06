"أبو شقة" يقدم 7 نصائح لمصدري المحاصيل للخارج

06 أبريل 2018 - 01:07 م

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، القائمين على المنظومة الزراعية فى مصر بالأخذ بسياسة الأولوية للاستفادة من زراعة المحاصيل داخل الدولة وإعادة النظر فى سياسة أولوية التصدير فلابد من العمل على أن يكون فى أولويات السياسة الزراعية المصرية توفير الغذاء للمواطنين فى مصر، بالإضافة إلى عودة الدعم خاصة للمنتجين الزراعيين الذين ينتجون المنتجات الغذائية الرئيسية.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "المنتجات الزراعية الأساسية"، أنه يجب إعطاء ما يسمى بالحوافز السعرية لهؤلاء المنتجين سواء خلال مراحل عملية الإنتاج أو خلال عملية التسويق للمنتجات الزراعية التى يتم إنتاجها، حيث يمكن أن تكون أسعار البيع أو ما يسمى بالسعر المزرعى يزيد على تكاليف الإنتاج بما لا يقل عن 20% الى 25? حسب أهمية المنتج الزراعى ".

وتابع رئيس حزب الوفد قائلا :" هناك أهمية إعادة المؤسسات التسويقية الحكومية أو الأهلية للمنتجات الزراعية، فلا يجب أن يترك المنتج الزراعى ألعوبة فى أيدى التجار من القطاع الخاص يفرضون عليه السعر الذى يريدونه ,بالاضافة الى الاهتمام بعمليات الإنتاج الزراعى خاصة فى قطاع الإنتاج الحيوانى فى المناطق الصحراوية، كما ان تفعيل القانون الذى يحرم التعدى على الأراضى الزراعية، نعم يوجد قانون ولكن لابد من تفعيله بشكل حقيقى , فضلا عن الدورة الزراعية لابد من إعادة العمل بها، فلا يمكن فى ظل الأوضاع العالمية الجديدة".