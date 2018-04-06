» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"

06 أبريل 2018 - 01:11 م

عرض عدد من مشجعي الكرة في بولندا أغنية جديدة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول في الدوري الانجليزي، أغنية جديدة للإشادة بمهاراته ومجهوداته التي يبذلها في البريميرليج.

وقامت صفحة النادي بنشر الأغنية على صفحته بالعربي والتي تقول: "معشوق الجماهير، أنتم تعلمون من هو محمد صلاح، فرعون إنجلترا هو محمد صلاح، لم يستطع اللعب مع تشيلسى لكن مع روما ظهر الفرعون الحقيقي، ثم اشتراه ليفربول بسعر ترويجي، لأن ما يقدمه صلاح شيء خيالي، مهاراته ومراوغاته، لا يوجد مدافع يستطيع الربح في أي معركة أمامه".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هاري كين لاعب توتنه.



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