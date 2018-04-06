4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

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أموال القذافي تصل أوكرانيا

وكالات

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الحملة الانتخابية

تيموشينكو

رئيسة وزراء أوكرانيا

أموال الفذافي

ما زالت مكاتب الفساد الدولية تكشف حقائق عن تورط قيادت أوربية في تلقي أموال من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي قام بها لدعم لحملاتهم الانتخابية.

فلاديمير أرييف النائب في البرلمان الأوكراني ، أعلن أن السلطات الأوكرانية بدأت التحقيق في معلومات عن أموال تلقتها رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو من ليبيا.

وأضاف أرييف على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك أن السلطات الأوكرانية المتمثلة بمكتب مكافحة الفساد بدأت التحقيق في معلومات عن تمويل الرئيس الليبي معمر القذافي لحملة يوليا تيموشينكو الانتخابية في عام 2010.

ووفق المعلومات الجاري التحقيق بشأنها فإن تيموشينكو ربما تلقت مبلغ 4 ملايين يورو من معمر القذافي.

يأتي هذا بعد أن كشفت مواقع وصحف ليبية عن وثائق منسوبة لمكتب رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى الأسبق، موسى كوسه، حول موافقته على تمويل حملة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزي.

وبحسب الوثيقة، فإن رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبي السابق وجه فى رسالة إلى رئيس محفظة ليبيا للاستثمار الخارجية، موافقته على صرف مبلغ 5 ملايين يورو لصالح حملة "ساركوزى"، بناء على تعليمات صادرة عن مكتب الاتصال باللجنة الشعبية الليبية العامة.

وأوضحت الوثيقة أن الموافقة على صرف المبلغ جاءت بعد اجتماع جمع مدير إدارة الاستخبارات الليبية ورئيس محفظة ليبيا للاستثمارات الإفريقية، ومن الجانب الفرنسى وزير الداخلية الفرنسى آنذاك بريس هورتوفو، ورجل الأعمال اللبنانى زياد تقى الدين.


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