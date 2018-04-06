الزمالك يجس نبض "كوكا"

06 أبريل 2018 - 01:20 م

دخل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في مفاوضات جادة مع اللاعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتينج براغا البرتغالي والمنتخب الوطني لجس نبضه بخصوص الانتقال للقلعة البيضاء في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

يأتي هذا في إطار حرص مجلس الإدارة على تدعيم صفوف الفريق، الفترة المقبلة كي يتمكن من المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعدما خرج هذا الموسم من بطولة الكونفيدرالية، وتحقيق النادي الأهلي لقب الدوري.



