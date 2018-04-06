شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

06 أبريل 2018 - 01:21 م

حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب خلال دور الذهاب لربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق "صلاح"، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، الذى سجل "هدفين" فى فوز الريال على يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى بمدينة "تورينو" الإيطالية، بعدما حصل على 57% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لاختيار لاعب الأسبوع، بينما حصل على رونالدو على 35%.

وسجل "صلاح"، هدفًا وصنع آخر فى فوز فريقه على مانشستر سيتى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "آنفيلد"، ليصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدور نصف النهائي من منافسات البطولة.

شاهد..









