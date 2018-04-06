  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

الرياضة

محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

زعيم كوريا قد يحصل على جائزة نوبل للسلام

#

تعليم مهارات الجمباز بمدارس سفاجا

#

محمد صلاح يتفوق على "رونالدو"

#

"عبد الله" لـ"المصريون": أنا البطل الحقيقي لكنيسة "حلوان"

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي

الدوري الاسباني

رونالدو

محمد صلاح

حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب خلال دور الذهاب لربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق "صلاح"، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، الذى سجل "هدفين" فى فوز الريال على يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى بمدينة "تورينو" الإيطالية، بعدما حصل على 57% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لاختيار لاعب الأسبوع، بينما حصل على رونالدو على 35%.

وسجل "صلاح"، هدفًا وصنع آخر فى فوز فريقه  على مانشستر سيتى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "آنفيلد"، ليصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدور نصف النهائي من منافسات البطولة.
شاهد..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان