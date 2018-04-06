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"الصادق" تطلق مبادرة "صانع وطن" لتكريم النماذج الإيجابية في البلد

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الدكتورة عطيات الصادق
الدكتورة عطيات الصادق

أمينة عبد العال

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عطيات الصادق

علامة استفهام

صانع وطن

أطلقت الدكتورة عطيات الصادق ببرنامج "علامة استفهام" مبادرة "صانع وطن"، وأعلنت الصادق عن حلقة خاصة من البرنامج  لتقديم نموذج من صناع الوطن والمؤثرين بشكل كبير فى المجتمع.

وقالت الصادق: " ما فيش بيت ما فيهوش صانع وطن، أصل صانع الوطن ده منّي ومنّك ابن البلد اللي بيشتغل وبيكافح وبنت البلد اللي بتربي وتعلم وتطبطب أي صانع وطن في حياتك شجعه وعرفني بيه ".

 وأكدت الصادق أن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع وتشجيع كل شخص أن يكون مؤثرا في وطنا لكي يكون كما نحلم به، لاسيما وأن الوطن لا يبني إلا بأيدي أبناؤه لافتة أنها تعد مفاجأة ستكشف عنها خلال حلقة البرنامج غدا لتهديها لكل من هو صانع وطن ، كإهداء من البرنامج.

ويعرض برنامج علامة استفهام الخميس من كل أسبوع ويناقش البرنامج القضايا الاجتماعية والمشاكل التى تؤثر فى المجتمع والمواطنين وتقديم حلول لها.



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