أول تعليق من "الونش" على "الباديكير"

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الونش

باديكير

بعد أن تعرض لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أن انتشرت صورة له داخل أحد محلات الكوافير لإجراء "باديكير".  

خرج مدافع نادي الزمالك محمود حمدي "الونش"،  للرد على تلك الانتقادات وتوضيح ماذا كان يفعل في تلك الصورة.

وقال "الونش" عبر صفحته على موقع التواصل "الإنستجرام": يا جماعة بخصوص الصورة اللي نزلا على المواقع أني بعمل باديكير أنا عمري ما عملت الكلام ده أولا، ثانيًا أنا رجلي فيها عين سمكة مبقدرش البس الجزمة منها عشان الرغي الكتير".




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