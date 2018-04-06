مصرع وإصابة 12 في تصادم سيارة بشجرة بالإسماعيلية

06 أبريل 2018 - 01:33 م

لفظ 5 أشخاص من عائلة واحدة أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة بمدينة التل الكبير في ا?سماعيلية.

وردت معلومات للواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة قادم من محافظة القليوبية متجها لمدينة أبو صوير، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد القائد، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالشجرة.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة تم نقلهم لمشرحة مستشفى التل الكبير، وإصابة 7 آخرين من بينهم قائد السيارة وتم نقلهم للمستشفى العام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.