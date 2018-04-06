  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
محمد صلاح ورونالدو

شاهد.. "صلاح" يتغلب على "رونالدو" ويخطف هذه الجائزة

التلمساني والسادات

رسالة خطيرة حملها محافظ أسيوط لـ "مرشد الإخوان"

أموال القذافي تصل أوكرانيا

4 ملايين يورو من القذافي تصل أوكرانيا

الإعلامية لميس الحديدي

مفاجأة عن مصير حكومة شريف إسماعيل

فلسطين

بالفيديو.. إصابة 4 فلسطينيين في مسيرة "الكاوتشوك"

سامح شكري وزير الخارجية

فشل مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

فاروق الباز

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

نادي الزمالك

بالفيديو.. حل مجلس الزمالك في هذا التوقيت

محمد صلاح

أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

مصرع وإصابة 12 في تصادم سيارة بشجرة بالإسماعيلية

قضايا وحوادث

مصرع واصابة
مصرع واصابة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مقتل 12 وإصابة 40 في تفجير قرب استاد رياضي بأفغانستان

#

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

#

بالصور.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية

#

مصرع 12 شخصًا وإصابة 11 آخرين بسوهاج خلال 24 ساعة

مصرع وإصابة

الإسماعيلية

حوادث الطرق

لفظ 5 أشخاص من عائلة واحدة أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة بمدينة التل الكبير في ا?سماعيلية.

وردت معلومات للواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة قادم من محافظة القليوبية متجها لمدينة أبو صوير، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد القائد، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالشجرة.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة تم نقلهم لمشرحة مستشفى التل الكبير، وإصابة 7 آخرين من بينهم قائد السيارة وتم نقلهم للمستشفى العام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تراوري» على رادار الأهلي
» ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال
» إنقاذ حكم من الموت بالدوري
» بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"
» بث مباشر.. فلسطينيون يؤدون الجمعة استعداد لمسيرات "الكاوتشوك"
» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه
» وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف
» وفاة الكاتب "أيمن شردي"
» بالصور.. لاعب شهير يجري "باديكير"
» خروج الغائط في المنام مرض أو مال حرام
» اعترافات صادمة لقاتل طفلته بسبب الصراخ

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان