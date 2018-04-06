إنقاذ حكم من الموت بالدوري

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عصام عبد الفتاح

انقاذ حكم

وصف الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التعدي بالضرب والسب على الحكم مصطفي الشهدي بـ«الفضيحة»، خلال إداراته مباراة نادى جينيس وإمبابة ضمن منافسات دوري الناشئين تحت 19 سنة.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تعرض مدرب جينيس بالضرب على الحكم، وسط تعاطف الجماهير الموجودة فى الملعب مع الحكم، لدرجة أنهم تحفظوا عليه داخل الملعب، لحين وصول الشرطة لحمايته وضمان خروجه بشكل آمن وفقا لما نشر بـ "الوطن".  

وأضاف "عبد الفتاح" «لن نسكت على ما حدث، وسنطبق اللائحة على مدرب نادى جينيس، وسيتم إيقافه لمدة 8 أشهر، وحكم المباراة قام بتحرير محضر بواقعة الضرب والسب وما بدر تجاهه من جانب المدرب لحفظ حقوقه، ولن أضغط عليه للتنازل عن المحضر، لكننا فى الوقت نفسه لدينا فى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لائحة تطبق على الكبير قبل الصغير".



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