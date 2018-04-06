برلماني يحصل على موافقة لتجديد 4 مساجد بالبحيرة

06 أبريل 2018 - 01:51 م

قال محمد الدامي عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات بالبحيرة إن وزارة الكهرباء وافقت على طلبه بشأن زيادة قدرة المحول الخاص بعزبة كامليا التابعة لقرية زهور الأمراء مجلس قرية الوفائية من قدرة 100 ك .ف.أ إلــى قدرة 200 ك.ف.أ وذلك لضعف التيار الكهربائي بها.

وأوضح "الدامي" في تصريحات صحفية أنه تم ترشيح قرية العباسي التابعة لمجلس قرية الوفائية لخطة العام المالي القادم 2019/2018 لتوفير وتركيب محول ثاني لهذه القرية وذلك بسبب ضعف التيار الكهربائى بها.

وأضاف أنه حصل على موافقة مالية تزيد عن 100ألف جنية من صندوق إعمار المساجد لتجديد 4 مساجد وهي مسجد عزبة واعـــر 25ألف جنيه ومسجد عزبة الضمرية القبلى مجلس قرية كوم زمران 40ألف جنيه، والمسجد الكبير بعزبة نسيم 25ألف جنيه، مسجد سليمان بشاره (قمحة) 20ألف جنيه وسيتم الانتهاء منهم الفترة القادمة.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات داخل دائرة الدلجنات، لخدمة أهالي الدائرة.







