ترجل لشراء فاكهة.. فسرقت سيارته بالأطفال

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شراء فاكهة

سرقة سيارة ملاكى

سرقة مجهول سيارة

أقدم عامل على سرقة سيارة بالسويس ملاكى وبداخلها أبناء مالكها، اليوم الجمعة، أثناء انشغال الأب بشراء فاكهة وفر هاربًا.

وردت معلومات للواء محمد جاد مدير أمن السويس، يفيد بسرقة مجهول سيارة مواطن أمام مساكن هيئة قناة السويس بمدينة الصباح، وحرر محضر بقسم الشرطة.

وأكد المحضر المحرر بقسم شرطة فيصل، أنه تمت سرقة سيارة كارينز فضى (ط س ج 2491) أمام مساكن هيئة قناة السويس بالصباح، حيث كان مالك السيارة وزوجته وأولاده "فتاة 15 عاما، وولد 11 عاما" فى طريقهم إلى منزلهم بأبراج السحاب، فتوقف صاحب السيارة أمام أحد بائعى الفاكهة المتواجد أمام مساكن الهيئة ليشترى بعض الفاكهة، وترك بداخلها أولاده أمامه لا يبعد عنها سوى 6 أمتار، فقفز اللص المجهول داخل السيارة وسرقها بالأولاد، وعند صراخ الأطفال توقف بالسيارة أمام مسجد حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح، وأنزل الأطفال وفر هاربا بالسيارة.

حرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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