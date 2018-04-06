  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
صلاح

الإسرائيليون سحرهم «فرعون» جديد

الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

بوادر حرب بين أمريكا والصين

المصري

بث مباشر.. مباراة المصري ومونانا الجابوني

الحرم الإبراهيمي

«المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي

السيسي وأبومازن

بعد الانتهاء من الانتخابات.. «السيسي» يلتفت إلى غزة

محمد صلاح

غموض موقف «صلاح» من المشاركة أمام إيفرتون

فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

استشهاد 3 وإصابة 252 فلسطينيًا في جمعة «الكاوتشوك»

العقار المنهار

شاهدة عيان تروي لحظة انهيار عقار سيدي جابر

عبد المنعم أبو الفتوح

كواليس التحقيق مع "أبو الفتوح"

السفيرة منى عمر

تصريح صادم لـ"منى عمر" عن مفاوضات سد النهضة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

قبلي وبحري

محافظ النيا فى واجب عزاء الشهيد
محافظ النيا فى واجب عزاء الشهيد

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف

#

محافظ المنيا يفتتح المشروعات الخدمية بالمحافظة

#

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

#

إطلاق اسم الشهيد إسلام مصطفى على إحدى المدارس

محافظ المنيا

واجب عزاء

مركز مغاغة

شيد سيناء

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد سعيد إبراهيم، ابن قرية أشنين بمركز مغاغة، والذي استشهد خلال أداء الواجب الوطنى بالعريش بشمال سيناء.

رافق المحافظ اللواء مصطفي درويش، المشرف العام على مشروعات المحافظة، ومجدى نصر رئيس مدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة، لافتا إلي استمرار جهود أجهزة الدولة لاجتثاث الإرهاب وإرسال عناصره إلى الجحيم، ليلقوا جزاء ما اقترفوا من آثام.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي
» ضبط 217 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الشهر الماضي
» الزهرانى:«السعيد» هدية «آل شيخ» لأهلي جدة
» "الداخلية": ضبط 1484 هاربًا من أحكام بالقليوبية
» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش
» نائب مدير بنك يستولي على 720 ألف جنيه
» «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا
» «بريزنتيشن» تكشف سبب عدم إذاعة مباراة المصري ومونانا
» زوج يتهم زوجته بالزنا والحمل سفاحًا من صديق عمره
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
» الأقباط صنعوا "الفلافل" من 1000 عام .. ما السبب؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك