«تراوري» على رادار الأهلي

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الاهلى

حسام البدرى

مصر المقاصة

دخل البوركيني إيريك تراوري لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة، دائرة اهتمامات حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء.  

يأتي هذا في إطار حرص جهاز الأهلي على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل خروج العديد من العناصر الأساسية من قائمة الأهلي في الموسم الجديد

جدير بالذكر أن اللاعب لديه 19عاما وهو ما يؤهله لأن يكون صفقة واعدة للأهلي، ومن المقرر أن تبدأ الإدارة الحمراء التواصل مع مسئولي مصر المقاصة تمهيدًا لضم اللاعب.



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