3 وجبات ومصروف يومي لأسر عقار الإسكندرية المنهار

06 أبريل 2018 - 02:15 م

وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول قرار لها بشأن العقار المنهار في الإسكندرية، برفع حالة الطوارئ والاستعداد والتوجه إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر للوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية فور وقوع الانهيار.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه جارٍ المتابعة حاليًا لهذا العقار المكون من 7 طوابق والذي صدر له قرار إزالة للطابق السادس والسابع وترميم شامل لباقى الأدوار وقد غادرته معظم الأسر إلا أسرتين بعدد 4 أفراد والتي رفضتا الإخلاء ويتم استخراج جثث المتوفين.

وتم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار لحين التأكد من سلامته وبه 15 فردًا ويتم حاليًا نقلهم إلى إحدى دور المسنين التابعة للوزارة بمنطقة مصطفى كامل، حيث سيتم تقديم الرعاية اللازمة لهم متضمنة 3 وجبات يوميًا وصرف مصروف جيب يومى لكل منهم، وجار حصر الوفيات والمصابين لتطبيق القرار الوزاري 334 الخاص بالتعويضات، عقب الانتهاء من إجراء البحوث الاجتماعية، كذلك تقديم كل الخدمات والمساندة للأسر المنكوبة.



