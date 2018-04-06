رئيس السكة الحديد يوافق على صيانة قطارات الصعيد

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وافق المهندس سيد سالم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، على سرعة صيانة خطوط السكة الحديد من خلال تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الخطوط لحل مشكلة الارتباك بالمحطات، وتزاحم المواطنين.

وقالت هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن "سالم" وافق على إعادة تشغيل قطارات الركاب الداخلية بين محافظات المنيا - بني سويف، والمنيا - أسيوط، لحل مشكلة الطلاب والموظفين.

في سياق متصل قام اللواء ممدوح عبد  المنصف، مدير أمن المنيا  بالمرور علي محطة السكة الحديدية للتأكد من جاهزية الخدمات وانتظام حركة القطارات تزامناً وأعياد الأقباط والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.


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