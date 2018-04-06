جمعية عمومية غير عادية بالزمالك مطلع مايو

06 أبريل 2018 - 02:21 م

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يومي الخميس الموافق 10 مايو والجمعة 11 مايو بمقر النادي بجامعة الدول العربية.

وجاء نص الدعوة كالآتي: -

يتشرف مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة السادة الأعضاء العاملين من لهم حق حضور الجمعية العمومية (غير العادية) والمسددين الاشتراكات للعام المالي 2017 وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع لحضور اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) يومي الخميس 10 مايو والجمعة 11 مايو 2018 و ذلك بمقر النادي لمناقشة جدول الأعمال الأتي.

1 – رفض الحراسة والوصاية من قبل الجهة الإدارية على أموال النادي بدون حكم قضائي مع أخطار الجمعية العمومية بحجم المؤامرة التي تدبر ضد نادي الزمالك لهدم استقراره الرياضي و الاجتماعي و تدميره.

2- تفويض مجلس الإدارة في الأتي: -

تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي

النظر والبحث في جميع العضويات المستثناه وجميع العضويات المزورة

تعقد الجمعية العمومية يومي الخميس 10 – 5 – 2018 و الجمعة 11 – 5 – 2018 غلى أن يبدأ تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية في كل يوم من التاسعة صباحا و حتى العاشرة مساء.

تبدأ الجمعية العمومية في مناقشة جدول الأعمال في اليوم الثالني وذلك في حالة اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول أو اكتماله في اليوم الثاني وتؤخذ الأصوات ورأي الجمعية العمومية بمجرد انعقادها.





