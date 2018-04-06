المنيا تستعد لاستقبال أعياد الأقباط وشم النسيم

06 أبريل 2018 - 02:25 م

وجه محافظ المنيا اللواء عصام البديوى كافة الأجهزة المعنية بالاستعداد الجيد لموسم أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار والاهتمام بالكورنيش لاستقبال المواطنين.

وكلف المحافظ مديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق والمطاعم للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية خاصة الأسماك المملحة بكل أنواعها، مع إعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة طارئة خلال فترة الأعياد والتأكد من توافر الأدوية وتجهيز قسم الاستقبال بكافة المستلزمات الطبية .

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور على ضرورة التواجد المروري المستمر خلال هذه المناسبة مع تكثيف المرور بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة خطوط السير لكافة وسائل النقل ومراقبة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة طيلة ساعات الليل والنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى كثافة مرورية وإيجاد الطرق البديلة لها وتحويل مساراتها .

وكلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتطبيق قوانين الإشغالات ضد المخالفين حفاظاً على حرم الطريق العام وتيسيراً لحركة السير المرورية أمام المارة المواطنين والمركبات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة التسع تكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع للعمل على إزالتها فوراً.