5 حالات حرجة من 40 إصابة في صفوف الفلسطينيين

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فلسطين

قطاع غزة

الاحتلال

الجمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن آخر إحصائية للمصابين من بين صفوف الشعب الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت إلى 40 مصابًا بينهم صحفي.

ووقعت هذه الاشتباكات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن انطلقت المسيرات للمشاركة في جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة" والتي تستهدف الشريط الحدودى الشرقي لقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، منذ قليل، أن 5 مواطنين فلسطينيين إصابتهم خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى للرصاص الحى على المتظاهرين السلميين على طول الشريط الحدودى مع القطاع.

وتجمع مئات المواطنين منذ الصباح فى مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمال، بناء على دعوة من اللجان التنسيقية والهيئة الوطنية العليا المشرفة على الفعاليات ومسيرة العودة، للانطلاق نحو المخيمات فى مناطق الشريط الحدودى شمال وشرق غزة.



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