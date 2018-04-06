كواليس التحقيق مع "أبو الفتوح"

06 أبريل 2018 - 02:44 م

نشر الدكتور نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، بعض من المعلومات حول كواليس التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، ورئيس حزب مصر القومية، مشيرًا إلى أنه على لسان محاميه يرفض الرد على عدد من التساؤلات التى توجهها النيابة إليه، فضلًا عن أنها ترفض نقله إلى المستشفى لتعرضه لوعكة صحية داخل الحبس.

وقال "فرجانى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عبد المنعم أبو الفتوح يلوذ بالصمت والنيابة تجدد حبسه وترفض نقلة للمستشفى , ويرفض أبو الفتوح الإجابة على أسئلة ثلاثة طرحتها عليه نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين الماضى أثناء مثوله أمامها لاستكمال التحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه المتعلقة بتكدير الأمن العام والإرهاب, وفق ما قاله محاميه".

وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، "اكتفى أبو الفتوح بالقول إنه لم يطلع على محضر التحريات الذي تم بموجبه القبض عليه، ولم يبلغ بشكل رسمي بالتهم الموجهة إليه ولم يواجه بالأدلة التي استند إليها لتوقيفه".

يذكر أن النيابة العامة أصدرت قرارًا فى نهاية شهر فبراير الماضى بحبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية؛ لاتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاضطلاع بدور قيادي في جماعة "أُنشئت على خلاف أحكام القانون"، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين , وذلك فور عودته من لندن بعد إجرائه حوار صحفى مع قناة "بى بى سي" البريطانية.