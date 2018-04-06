"الزعفراني": المصالحة مع الإخوان بهذه الفترة مستحيلة

06 أبريل 2018 - 03:02 م

أكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الداعين إلى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين سواء فى الداخل أو الخارج هى أصوات ستقابل بالرفض؛ نظرا لأن الحديث فى هذه الأمور مستحيل بالمرة خلال هذه الفترة التى تمر بها الدولة المصرية .

وقال "الزعفرانى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "حزب النور صوت علنا للرئيس السيسي رغم تعرضه لعواء التكفير والزندقة؛ ومن أبطل صوته آخرين".

وأضاف خبير الحركات الإسلامية، "المصالحة مستحيلة الآن؛ ولكن تعقد صفقات محدودة مع إخوان الخارج رغم إظهارهم التشنج ".



