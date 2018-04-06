شاهدة عيان تروي لحظة انهيار عقار سيدي جابر

06 أبريل 2018 - 03:07 م

روت عائشة محمد، أحد شهود عيان العقار المنهار، تفاصيل الحادث قائلةً: "إننا فوجئنا كأهالي المنطقة، في تمام الساعة الثالثة فجرًا، بسماع صوت شديد، وهو ما أشعرنا بالخوف والفزع، ومن بعدها امتلاء الشوارع المحيطة بالعقار المنهار بالأتربة".







وأضافت "عائشة"، في تصريحات صحفية، أنه على الفور تحرك أهالي المنطقة للعقار، لإنقاذ ما بداخله، والاتصال بالأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وكان له دور كبير في التواجد على وجة السرعة.







وشهدت منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، انهيار عقار مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة الدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وقام الحي بإخلائه من السكان ماعدا أسرتين رفضتا إخلاء منازلهما.













