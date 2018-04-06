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500 يتيم في احتفالات بطا بـ«يوم اليتيم»

قبلي وبحري

الاحتفالية
الاحتفالية

علي إسماعيل

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500 يتيم. في. احتفالات. بطا. بيوم. اليتيم

نظم شباب وأهالي بطا التابعة لمدينة بنها حفل للأيتام بقاعة أفراحنا المكيفة وذلك للاحتفال السنوي بيوم اليتيم وذلك بالجهود الذاتية بمشاركة حوالي 500 طفل من الأيتام والأهالي والمسئولين بالمحافظة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الدينية والشعبية والوطنية وأغاني للأطفال ومديح للنبي صلي الله عليه وسلم.

وفي كلمة له خلال الاحتفال قال أيمن خضر من المنظمين للاحتفالية، انه تم دعوة أكثر من 500 يتيم للاحتفال بهم ولكن دون تميزهم عن الآخرين من الحضور حتى لا يشعروا أنهم اقل من غيرهم من الأطفال.

وأضاف خضر، أن الأيتام الذين فقدوا أعز شيء عندهم فى الدنيا، يجب علينا أن لا نشعرهم بالحرمان و يجب أن نقف إلي جانبهم ونسهر على راحتهم لأنهم أبناء المستقبل.

وقال أيمن عبدالحفيظ احد منظمي الحفل، أن اليتيم لم يكن فى يوم من الأيام سبب أو عائق أن يوقف طريق الإنسان فى الحياة فخرج من الأيتام الأطباء والمعلمين والمهندسين فواصلوا الحياة بكل فخر واعتزاز، واليتم ليس الإعاقة فى الحياة و المثل الأعلى فى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتم وتيتم من أمه وهو طفل فهو أعظم إنسان خلق على وجه الأرض واليتم ليس عيب من عيوب الدنيا بل هو من عند الله.

ومن جانبه قال هشام سليمان رئيس الوحدة المحلية ببطا، انا أوجه كلامي إلى أمهات الأيتام "إليكن يا أخوتا يا من تقيمين على رعاية الأيتام و تقدمي عمرك كله فى تربية أبنائك لأنهم أمانة فى عنقك فأنتي رفيقة الرسول صلي الله عليه وسلم ومباركة من رب العباد وأن تكوني أكثر حزما وأكثر جرئه فى تربية هؤلاء الأيتام وتربيتهم على الأخلاق الحميدة وأبعديهم عن الحرية الزائدة يجب أن تراعيهم و تقفي بجانبهم حتى ينظر لهم الجميع لا يقول عنهم فاسدين يجب أن يكونوا أفضل ناس فى الأرض من جميع الجوانب الدنية والعلمية وكل شيء يرضي الله وأخيرا لا نريد أن نشعر  اليتيم أنه فاقد لأبيه".





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